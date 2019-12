Ook bol.com stopt verkoop ‘Auschwitzdecoratie’

In navolging van Amazon heeft ook bol.com decoraties met afbeeldingen van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau uit de verkoop gehaald. Dat laat de webshop weten. Het gaat bij bol.com om wanddecoraties van canvas of hout.

In een reactie laat bol.com weten dat de artikelen als “misplaatst en kwetsend” worden ervaren door de webshop. “Daarom hebben wij verkooppartner MuchoWow gevraagd dit offline te halen. Binnen het geautomatiseerde systeem waar zij mee werken, is dit over het hoofd gezien.” MuchoWow biedt excuses aan aan iedereen die dit als kwetsend heeft ervaren, meldt bol.com.

De Telegraaf ontdekte maandag dat er afbeeldingen van het concentratiekamp via bol.com werden verkocht.

Op Amazon werden decoraties voor in de kerstboom verkocht. Die werden van de website gehaald na klachten van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. Het Staatsmuseum noemde dat op Twitter “respectloos”.