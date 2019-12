Opzij: cardioloog Maas invloedrijkste vrouw

Cardioloog Angela Maas is door het feministisch tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland. “Ze is onze eerste cardiofeministe en strijdt al ruim dertig jaar om het vrouwenhart op de kaart te zetten”, aldus het blad. Maas specialiseerde zich in hartklachten bij vrouwen, die zich anders uiten dan bij mannen. “De man was de norm, hartklachten bij vrouwen waren vager en werden door mannelijke artsen afgedaan als óf overgangsklachten óf gezeur”, aldus Maas. Nu is ze de eerste hoogleraar vrouwencardiologie en heeft ze een drukbezet spreekuur.

In de categorie Bedrijfsleven wijst Opzij Simone Brummelhuis aan als invloedrijkste vrouw. Ze is commissaris bij onder meer Schiphol en Rabobank en oprichter van ondernemersnetwerk The Next Women. De categorie Cultuur wordt aangevoerd door cabaretière Claudia de Breij, om “haar stevige meningen en bijzondere observaties”. In de mediacategorie is de toppositie voor AD-columnist Angela de Jong, die door het tijdschrift “een genadeloze televisierecensent” wordt genoemd.

De meest invloedrijke vrouw in de politiek is PvdA-prominent Lilianne Ploumen, vanwege haar fonds She Decides waarmee ze zich hard maakt voor veilige abortussen, adequate kraamzorg en seksuele voorlichting. Voetbalkeeper Sari van Veenendaal is de invloedrijkste vrouw op sportgebied, vindt Opzij. SER-voorzitter Mariëtte Hamer staat bovenaan de categorie Openbaar bestuur en openbare orde.