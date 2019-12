VEH: Nieuwe tegenvaller energierekening dreigt

Vereniging Eigen Huis (VEH) maakt zich zorgen over een stijging van de netbeheerkosten waardoor de energierekening van huishoudens opnieuw hoger uit dreigt te vallen. Netbeheerders moeten enorme investeringen doen in het elektranetwerk en het gasnetwerk langzaam maar zeker ontmantelen om alle klimaatambities waar te maken, aldus de vereniging naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Een huishouden betaalt tussen de 180 en 200 euro per jaar voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat zogenoemde capaciteitstarief gaat in 2022 per huishouden met ongeveer 60 euro per jaar omhoog. Onduidelijk is volgens VEH nog of de verhoging komend jaar al in stapjes wordt ingevoerd, of in één keer in 2022.

“Landelijk netbeheerder TenneT won recentelijk een rechtszaak tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Als gevolg hiervan worden de hogere dan geplande kosten van investeringen in het gas- en elektranetwerk doorberekend aan klanten”, aldus Hans André de la Porte van de vereniging.