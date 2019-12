Advocaat Wiersum ‘Nederlander van het jaar’

De advocaat Derk Wiersum, die in september op straat voor zijn huis in Amsterdam werd doodgeschoten, is door Elsevier Weekblad gekozen tot Nederlander van het Jaar. Wiersum was sinds 2017 advocaat van de kroongetuige in de zaak tegen de crimineel Ridouan Taghi.

“Door de moord werd Wiersum symbool van de bedreigde rechtsstaat. Dat bleek ook uit de emotionele reacties op zijn dood. Van zijn collega‚Äôs en vrienden, maar ook van minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus”, aldus de redactie. “De uitverkiezing van Wiersum tot Nederlander van het Jaar 2019 is een eerbetoon aan een advocaat die streed voor een veilige en rechtvaardige samenleving.”

De titel van Elsevier ging eerder naar onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, ondernemer en uitvinder Boyan Slat (The Ocean Cleanup), atlete Dafne Schippers en premier Mark Rutte.