Auto’s in beslag genomen in verkrachtingszaak

De politie heeft dinsdag negen auto’s en enkele duizenden euro’s in beslag genomen in verband met de groepsverkrachtingen in Den Bosch. De politie meldt dit nadat in meerdere huizen doorzoekingen waren geweest. De spullen zijn in beslag genomen vooruitlopend op eventuele schadevergoedingen aan de slachtoffers, die later door de rechter kunnen worden opgelegd.

Dinsdag zijn in de zaak in Den Bosch en omgeving acht mannen aangehouden die worden verdacht van de groepsverkrachtingen. De politie begon het onderzoek na meldingen van drie tienermeisjes uit Den Bosch die door meerdere jongens zouden zijn verkracht. De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

Tijdens de doorzoekingen werden ook dingen in beslag genomen die als bewijs kunnen dienen. De politie heeft in het onderzoek ook naaktfoto’s en ander beeldmateriaal gevonden.