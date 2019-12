Brandweerkazerne dicht na dode en gewonde

In de brandweerkazerne aan de Marnixstraat in Amsterdam zijn dinsdag een dode en een gewonde gevallen. Volgens de politie vond er rond 10.30 uur een steekincident plaats. Een van de betrokkenen overleed later, vermoedelijk door zelfdoding. De kazerne is voorlopig buiten gebruik.

De lokale zender AT5 meldt dat het om brandweerlieden gaat, wat de politie nog niet kan bevestigen. De gewonde persoon is overgebracht naar een ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

De politie doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Zo vindt forensisch onderzoek plaats, spreekt de recherche met getuigen en wordt gekeken naar mogelijk beeldmateriaal dat meer helderheid kan verschaffen over achtergronden rond het incident.

De brandweerkazerne wordt momenteel waargenomen door andere locaties. De verwachting is dat hij later dinsdag weer opengaat met een nieuwe ploeg brandweerlieden, zegt een woordvoerder van de politie.