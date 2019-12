‘Cloudhacker’: ik pikte beelden onder druk

Mitchell van der K., de oud VVD-politicus in Almere die tientallen iCloud- en mailaccounts binnendrong en seksueel getint materiaal stal, claimt dat hij onder druk heeft geopereerd. Ook zou hij niets te maken hebben gehad met de publicatie van het materiaal op internet. Dat zei hij dinsdag bij de start van zijn strafzaak bij de rechtbank in Haarlem.

Van der K. (35) drong meer dan tweehonderd iCloud-, chat- en mailaccounts binnen en pikte films en foto’s, onder meer van bekende Nederlanders. Zo werden vlogster Laura Ponticorvo en oud-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo slachtoffer van zijn praktijken. Die kwamen in mei 2017 aan het licht.

Volgens Van der K. maakte hij deel uit van een netwerk, dat in een besloten groep op internet gestolen beelden uit gehackte accounts deelde. Rondneuzen in het materiaal betekende dat hij zelf ook materiaal moest aanleveren. “Het was voor wat, hoort wat”, zei hij.