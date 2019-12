Politie-actie tegen grootschalige wapenhandel

De politie heeft op veertien plekken in het land invallen gedaan in een langlopend onderzoek naar grootschalige wapenhandel. Daarbij zijn acht mensen aangehouden, meldden de politie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag. Bij de actie zijn twee handvuurwapens, twee dozen munitie, cashgeld en 100 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Volgens de politie ging het om een “hoog professionele bende” die vele tientallen en mogelijk honderden wapens heeft verhandeld de afgelopen jaren. Het OM ziet vijf van de acht opgepakte verdachten als hoofdverdachten van het criminele netwerk.

De doorzoekingen waren in twaalf woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Gouda en Huis ter Heide. In die laatste plaats ging het om een woonwagenkamp.