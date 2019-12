Drie jaar cel geëist tegen ‘cloudhacker’

De officier van justitie heeft dinsdag drie jaar gevangenisstraf geëist tegen ‘cloudhacker’ Mitchell van der K. uit Almere. Volgens de aanklager is hij op het internet jarenlang “willens en wetens, veelvuldig en op ongekende schaal’ op zoek geweest naar gevoelig materiaal in privé-accounts om mensen te beschadigen. “En dat is materiaal waar je met je fikken afblijft.”

Van der K. (35) werd in februari 2018 opgepakt. Dat was bijna een jaar nadat de politie een onderzoek was gestart vanwege pogingen in te breken op een iCloud-account. Bij een huiszoeking eind 2017 werden op zijn computers en andere gegevensdragers seksueel getinte foto’s en video’s gevonden, gestolen uit gehackte iCloud-, chat- en mailaccounts.

Veel van de slachtoffers waren bekende Nederlanders. Onder hen waren vlogster Laura Ponticorvo en oud-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo.