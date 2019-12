Eerste Kuifje-album geveild voor 50.000 euro

Een eerste editie van het stripboek Kuifje in het land van de Sovjets heeft op een onlineveiling 50.000 euro opgebracht. Het exemplaar uit 1930 behoort tot de eerste 500 exemplaren uit de Kuifje-reeks, meldt veilingsite Catawiki.

Het geveilde album is gesigneerd door de Belgische tekenaar Hergé en zijn vrouw en verkeerde volgens Catawiki “in buitengewone staat”. Door de jaren heen is het in bezit geweest van slechts één persoon die het album “met de grootste zorg bewaard” heeft.

Kuifje in het land van de Sovjets is het eerste Kuifje-album ooit gemaakt. Het werd destijds gemaakt voor de wekelijkse kinderbijlage van de Franstalige krant Le Vingtième Siècle.

Wie de koper is van het album, is niet bekendgemaakt.