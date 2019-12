Geen alternatief Scheveningen voor vreugdevuur

Scheveningen gaat met de komende oud en nieuw geen vervangende activiteit houden voor het jaarlijkse vreugdevuur. Dat zegt een woordvoerder van de Scheveningse bouwers in reactie op het besluit van de gemeente Den Haag om de vergunningaanvraag voor een vreugdevuur af te wijzen.

De gemeente Den Haag maakte dinsdag bekend dat ze definitief geen toestemming geeft voor vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp. Volgens de gemeente voldoen de organisatoren niet aan de eisen en krijgen ze daarom geen vergunning.

De Scheveningse bouwers meldden op Facebook dat de gemeente zulke zware voorwaarden aan het verstrekken van een vergunning stelde dat het onmogelijk was daaraan te voldoen. “Iets wat is uitgegroeid tot een groot nieuwjaarsevenement met een grote saamhorigheid onder de bewoners van Scheveningen is dit jaar voor ons gevoel afgepakt”, aldus de Scheveningers.”

De Scheveningers blijven strijdbaar en gaan hun best doen om wel een vergunning te krijgen voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling van 2020-2021.