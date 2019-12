Gemeenten: steun voor hoge kosten vergrijzing

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op om samen te kijken naar maatregelen om de zorg voor ouderen betaalbaar te houden. Een woordvoerster van de VNG heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Volgens de koepelorganisatie maken gemeenten zich grote zorgen over de vergrijzing. De druk op de gemeenten is nu al groot en zal de komende tijd alleen maar toenemen omdat mensen langer thuis blijven wonen, aldus de VNG. De organisatie heeft voor enkele grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Amersfoort en Apeldoorn) berekend dat er in 2024 vele duizenden ouderen extra in deze steden gebruik zullen maken van maatschappelijke ondersteuning. Daardoor stijgen de kosten voor de betrokken gemeenten de komende vijf jaar jaarlijks met ongeveer 7 procent.

“Gemeenten willen goed blijven zorgen voor hun ouderen: daarom is de juiste voorbereiding van belang. Wij roepen het Rijk op om de zorgen van gemeenten gezamenlijk te verkennen. Als we nu niet werken aan de juiste systeemprikkels en sturingsmogelijkheden, komt de ondersteuning en zorg voor de ouderen van morgen te veel onder druk te staan”, aldus de VNG.