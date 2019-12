Invallen in Duindorp vanwege ongeregeldheden

De politie heeft dinsdag invallen gedaan in de Haagse wijk Duindorp. Dit heeft “te maken met een lopend onderzoek naar incidenten van maandagavond”, aldus een politiewoordvoerder. Over arrestaties is nog niets bekend.

In Duindorp is het al enkele dagen onrustig. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. De relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand. Toen een auto met hoge snelheid voorbij reed, trok een agent een vuurwapen, maar er is niet geschoten. Op maandag werden twaalf mensen aangehouden, onder wie zes jongeren. Een dag eerder waren dertien mensen aangehouden.

Jongeren uit Duindorp zijn boos, omdat de buurt waarschijnlijk geen vreugdevuur mag bouwen in de aanloop naar de jaarwisseling. Het Haagse stadsbestuur hakt daarover dinsdag de knoop door.