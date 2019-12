Jeroen Krabbé op zijn 75e drukker dan ooit

Jeroen Krabbé wordt donderdag 75 jaar, maar op de vraag hoe de familie Krabbé dat viert luidt het antwoord van de bekende acteur en kunstschilder: “Er gaat binnenkort wat gebeuren, maar verder weet ik van niets. Ik laat het maar over me heen komen.” Dat zijn volle agenda een surpriseparty toelaat lijkt sowieso een wonder, want de jarige reist de hele wereld over voor zijn nieuwe tv-serie Krabbé zoekt Chagall.

Eerder maakte Krabbé voor NPO 2 tv-series over Vincent van Gogh, Pablo Picasso en Paul Gauguin. “Chagall is mijn volgende schilder. Ik ben al een jaar aan het werk en ben veel op reis. Eerder reisde ik al naar zijn geboorteland Wit-Rusland, maar ook naar Berlijn, Parijs, Zuid-Frankrijk, New York en Israël en volgende week naar Moskou en Sint-Petersburg. Dit programma is zo ontzettend leuk en heel afwisselend, Chagall is echter wel de meest ingewikkelde schilder in de reeks”, zegt Krabbé, die momenteel op het witte doek te zien is in de film De Liefhebbers. “De film is tussen Gauguin en Chagall opgenomen en dat was een welkome afleiding. Na Picasso ging ik direct door met Gauguin en dat was achteraf te veel.”

Ondertussen exposeert de kunstschilder nog tot en met 5 januari in Museum de Fundatie in Zwolle met schilderwerk in de tentoonstelling Gedroomde paradijzen. Drie series die eerder in de Fundatie te zien waren, worden ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag getoond in Kasteel het Nijenhuis in Heino.

“Ik had nauwelijks tijd voor de opening van mijn eigen tentoonstelling, maar je hoort mij niet klagen. Wat is het alternatief? Thuiszitten? Dat hoort niet bij mij. Dat kan ik ook helemaal niet. Stilzitten is niets voor mij. Als ik niets te doen heb, ga ik lezen of schilderen. Ik heb niets met leeftijd. 75 klinkt voor velen als afgeschreven, maar ik heb nog nooit zo hard en intensief gewerkt als nu. Ja, ik kom wat krakkemikkig uit bed, maar verder mankeer ik niets. Ik zie om me heen wel een kromgetrokken categorie ouderen waar ik gelukkig nog niet bij hoor.”

Krabbé prijst zich gelukkig met de kinderen van zijn zonen Martijn, Jasper en Jakob. Met de hele familie viert opa Jeroen eerst het sinterklaasfeest. “Ik geniet van mijn negen kleinkinderen, waar ik me vrolijk tegenaan bemoei, dat is echt een gift. Onder de kleinkinderen bevindt zich schilderstalent, dat is ook echt een cadeau. Als de kinderen het aangeven, mogen ze bij mij op het atelier komen. Als ze die kant op willen, stimuleer ik dat.”

In januari komt de internationale film Ams Secrets uit, waarvoor Krabbé een voice-over heeft ingesproken. Mogen regisseurs hem daarna nog benaderen voor rollen? “Mits ze een goed script opsturen. Er zitten scripts tussen waarbij ik op de achtste pagina al denk: ‘daar kom ik mijn atelier of huis niet voor uit’. Mijn tijd is nu beperkt.”