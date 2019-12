Koningspaar op staatsbezoek naar Indonesië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in het voorjaar op staatsbezoek naar Indonesië. Het koningspaar is in de week van 9 maart in het land, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van president Joko Widodo en staat in het teken van de hechte relatie tussen beide landen. Indonesië is een voormalige kolonie van Nederland. Willem-Alexander en Máxima worden bij hun bezoek vergezeld door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport zijn gelijktijdig op handelsmissie in Indonesië om potentiële nieuwe economische samenwerkingen aan te gaan.

In 2016 bracht president Widodo een tweedaags bezoek aan Nederland toen hij een handelsreis maakte door Europa. Begin vorig jaar was Máxima nog in Indonesië. In haar functie als VN-pleitbezorger had ze toen een ontmoeting met de president.