Koninklijk Concertgebouw eert Van Beethoven

Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam brengt volgend najaar een eerbetoon aan Ludwig van Beethoven. Het is dan 250 jaar geleden dat de beroemde componist en musicus in het Duitse Bonn werd geboren. Vier gespecialiseerde orkesten voeren binnen een week de negen symfonieën uit in de Grote Zaal. In de Kleine Zaal klinken zijn sonates.

Verder spelen het Concertgebouworkest en het Nederlands Kamerorkest Van Beethovens pianoconcerten. Het Concertgebouworkest houdt op zondag 11 oktober een marathon van alle pianoconcerten met Krystian Zimerman als solist. Het Nederlands Kamerorkest brengt in het weekend van 5 december zijn pianoconcerten met Arthur en Lucas Jussen.

Volgens het Concertgebouw heeft Van Beethoven “als groot muzikaal vernieuwer het genre symfonie voortgestuwd in een duizelingwekkend tempo”. “En hij sloeg een brug van de klassieke symfonieën van Mozart en Haydn naar de intense romantiek van Mahler en Bruckner.” De optredens, waarvoor de kaartverkoop dinsdag begint, zijn tussen 11 oktober en 16 december volgend jaar.