Marco van Basten digitaal geschorst bij FIFA

Marco van Basten is voorlopig geschorst als digitale speler in het FIFA 20 Ultimate Team, heeft spelmaker EA Sports laten weten in een verklaring naar aanleiding van zijn nazigroet in het voetbalprogramma De Eretribune van FOX Sports.

“We zijn op de hoogte van recente opmerkingen van Marco van Basten”, schrijft de spelmaker in een “boodschap van het FIFA-team”. EA Sports verwijst naar zijn streven naar gelijkheid en diversiteit “door ons hele spel” en stelt dat de voormalige international en bondscoach “tot nader order” niet beschikbaar is als digitale speler.

Op de fora van het spel wordt de maatregel zowel toegejuicht als afgekeurd. Er wordt ook opgeroepen tot het ongedaan maken van de schorsing: “Bring Marco back!”

De ex-voetballer liet zich vorige week zaterdag na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles, plotseling de nazigroet “Sieg Heil” ontvallen. Van Basten bood meteen na de uitzending zijn excuses aan voor de opmerking. FOX Sports besloot hem een week van de zender te houden. Zijn gage wordt geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.