Mist en gladheid in het zuiden

In het westen van Noord-Brabant is plaatselijk sprake van dichte mist, meldt het KNMI dinsdagochtend. Daar kunnen mistbanken ontstaan met lokaal minder dan 200 meter zicht. Ook elders in het zuiden kan dichte mist ontstaan, aldus het weerinstituut, dat code geel heeft uitgegeven.

Volgens weerbureau Weeronline is er lokaal hinder voor het verkeer. Zo was er in Gilze-Rijen een minimaal zicht van 86 meter, in Maastricht 105 meter en in Eindhoven en Woensdrecht kon hooguit 109 meter vooruit worden gekeken.

In het westen van Brabant en in delen van Zeeland en Zuid-Holland kan gladheid ontstaan op bruggetjes en lokale wegen.

De mist in het zuiden kan hardnekkig zijn. Later op de dinsdag kan de mist zich langzaam noordwaarts uitstrekken. De dichte mist gaat dan over in nevel en laaghangende bewolking.