OM: steker verdacht van pogingen tot moord

De 35-jarige man die vastzit voor de steekpartij vrijdagavond in het centrum van Den Haag, wordt verdacht van drievoudige poging tot moord, pogingen doodslag dan wel pogingen tot zware mishandeling.

Bij de steekpartij in een grote winkelstraat werden drie kinderen geraakt. De man heeft nog niets verklaard over de gebeurtenis en dus ook niets over een mogelijk motief. Hij blijft vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt na de voorgeleiding van de man bij de rechter-commissaris.

De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen of de man psychiatrische problemen heeft. Hij praat wel tijdens de politieverhoren, maar hij zegt niets over de steekpartij. De politie had eerder al gemeld dat ze niet dacht aan een terroristisch motief.

De slachtoffers werden vlak bij elkaar in een kort tijdsbestek gestoken, op straat voor een winkel. Ze raakten gewond maar konden na behandeling in het ziekenhuis aan het eind van de avond weer naar huis. Het gaat om een jongen van 13 jaar uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. Ze kenden elkaar niet. De OM-woordvoerder kan niet zeggen hoe het nu met de kinderen gaat, maar stelt dat de psychische impact ongetwijfeld groot is.