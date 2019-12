Positie mensen met beperking gaat achteruit

De positie van mensen met een beperking in Nederland is verslechterd. Dat blijkt uit een schaduwrapport dat door de Alliantie VN-verdrag Handicap aan de Verenigde Naties wordt aangeboden.

Nederland heeft zich in 2016 met het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. In de afgelopen drie jaar is het voor mensen met een beperking echter moeilijker geworden om volwaardig mee te doen. De werkloosheid is gestegen, het aantal mensen met een beperking dat in armoede leefde was in 2016 gestegen tot 24,6 procent en de Participatiewet heeft niet gewerkt.

Mensen met een beperking krijgen volgens het rapport moeizaam toegang tot zorg, ondersteuning en speciaal onderwijs. Daarnaast is er een tekort aan betaalbare aangepaste woningen.