‘Steun Kamer voor vrouwenquotum is goed’

Dat de meerderheid van de Tweede Kamerleden zich achter een bindend vrouwenquotum schaart is goed nieuws. Dat is de reactie van voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Op het moment dat het kabinet de voorstellen in wetten overzet, kan er eindelijk sprake zijn van “een versnelling”, aldus de voorzitter.

Meer vrouwen in de top te krijgen ging de ondernemersorganisatie tot dusver “te langzaam”. VNO-NCW zette naar eigen zeggen veel stappen om dat doel te helpen behalen door netwerkevents te organiseren en een speciale database van topvrouwen op te stellen. Dat wierp echter weinig vruchten af.

Daarom steunde VNO-NCW het voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de raden van commissarissen voor minimaal 30 procent uit vrouwelijke bestuurders te laten bestaan. Deze aanpak heeft zich volgens De Boer in Duitsland “met succes” bewezen.