Veel politie op de been in Haagse Duindorp

In de Haagse wijk Duindorp is dinsdagavond veel politie op de been. Autoverkeer en scooterrijders die de wijk in willen, worden tegengehouden en gecontroleerd door politiemensen. Af en toe moet ook een achterklep van een auto worden opengemaakt voor controle.

De politie houdt de controles op de toegangswegen richting Duindorp om te voorkomen dat mensen die niet in de wijk thuishoren naar de buurt komen.

In Duindorp is het al enkele dagen onrustig. Tientallen jongeren hebben vernielingen aangericht. Relschoppers gooiden maandag onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand. Maandag werden twaalf mensen aangehouden, onder wie zes jongeren. Een dag eerder waren dertien mensen aangehouden. De politie deed dinsdag invallen in Duindorp.

In de wijk is het onrustig sinds duidelijk werd dat er in de aanloop naar de jaarwisseling geen vreugdevuren mogen worden opgebouwd.