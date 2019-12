Waarom geen mannen deelnamen aan gesprek over vrouwenquotum

Gisterenavond ging de uitzending bij PAUW over de pro-quotum van vandaag waarbij topvrouwen als Neelie Kroes, oud-politica VVD, en Julia Wouters, politicoloog en rechterhand Lodewijk Asscher, aanwezig waren.

Het gesprek werd interessant door de oppositie van het quotum met zakenvrouw Elske Doets en Talitha Muusse, Raad van Toezicht, en tegelijkertijd daardoor ook minder divers omdat alleen vrouwen aan het gesprek deelnamen. Vervolgens wordt er op sociale media gesproken over een kippenhok. Gelukkig was daar wel cardioloog Angela Maas, Meest Invloedrijke Vrouw 2019, die samen met Neelie Kroes het belang van een tijdelijke quotum helder kon beargumenteren.

We moeten mannen betrekken en ze ook als mentoren inzetten, aldus Neelie Kroes. Het middel van een quotum is nog steeds niet ideaal, maar ze zien geen andere mogelijkheid meer.

Cardioloog Angela Maas, met een zichtbare pin op van de UNWomen.nl, gaf aan de strijd voor vrouwenrechten volgend jaar ook voor de Verenigde Naties te gaan voeren. Zij vertelde aan Jeroen Pauw, dat zij sinds haar studietijd strijd levert tegen het mannenbastion in de medische wereld en de man de maatstaf der dingen was: bij onderzoek, bij het ontwikkelen van medicatie.

De Tweede Kamer heeft vandaag gestemd over een motie van D66 en CDA om een bindend quotum in te voeren. De Tweede Kamer steunt een bindend vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven.Volgens minister Van Engelshoven wordt er achter de schermen hard aan een politiek draagvlak gewerkt en duurt het niet lang meer voor we een historisch besluit hebben.

Klik hier om ze uitzending van PAUW te bekijken.