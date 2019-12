Zoektocht naar Wilders-info verder vertraagd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft langer de tijd nodig voor zijn zoektocht naar informatie over de vervolging van Geert Wilders die misschien over het hoofd is gezien. Daardoor komt de uitkomst te laat voor de hervatting van de rechtszaak tegen de PVV-leider volgende week. En te laat voor de rechter, die hooguit tot medio december wilde wachten.

Minister Ferd Grapperhaus zei eerder dat hij ernaar streefde het onderzoek nog voor Kerstmis af te ronden. Maar de onderzoekers bleken zich over meer documenten te moeten buigen dan ze verwachtten. De minister houdt er rekening mee dat hij pas begin februari verslag kan uitbrengen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Wilders ziet in de vertraging “smerige politiek van Grapperhaus. De minister wil dus eerst een veroordeling en daarna pas open kaart spelen over be├»nvloeding”. Het proces kan pas doorgaan wanneer de onderzoeksresultaten er zijn, twittert hij. “Anders beschouw ik het uitstel van de minister als een oorlogsverklaring.”

Wilders denkt dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten er bij het OM op heeft aangedrongen hem te vervolgen en dat is niet toegestaan. De documenten die hij boven water heeft gehaald om dat te bewijzen, hebben ook andere partijen in de Kamer aan het twijfelen gebracht. Zowel Grapperhaus als het OM houdt vol dat van bemoeienis geen sprake was, maar de minister laat voor alle zekerheid nagaan of er niets aan zijn aandacht is ontsnapt.

Het gerechtshof schortte de rechtszaak over Wilders’ uitspraken over ‘minder Marokkanen’ op in afwachting van het onderzoek, maar pakt de draad maandag weer op. De rechtbank in Utrecht gaf het ministerie begin november opdracht het onderzoek binnen zes weken op te leveren.