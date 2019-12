Aboutaleb wil door als burgemeester Rotterdam

Ahmed Aboutaleb wil burgemeester blijven van Rotterdam. Dat maakte hij woensdag bekend. De PvdA’er werd in januari 2009 burgervader in de Maasstad, waarmee hij die functie nu al bijna elf jaar bekleedt. Begin 2021 loopt zijn tweede termijn af.

“Ik wil graag nog een tijdje beschikbaar zijn voor de stad Rotterdam”, aldus Aboutaleb (58) in een toelichting. “Ik denk dat de stad gebaat is bij continu├»teit en dat ik dat kan leveren op dit moment”. De Rotterdamse burgemeester zegt dat hij nog bruist van energie en “veel idee├źn en veel kracht heeft” om Rotterdam verder vooruit te helpen.

In een nieuwe periode van zes jaar zou Aboutaleb nog graag investeringen doen op het terrein van openbaar vervoer, woningbouw en duurzaamheid. Ook werkt hij graag mee aan de energietransitie in de stad. Daarnaast wil hij de bouw van Feyenoord City, onder meer een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord, realiseren en “Boijmans gaan verbouwen”. De komende zeven jaar wordt dit museum verbouwd en gerenoveerd.

Steun voor een nieuwe termijn heeft Aboutaleb alvast van Rotterdamse werkgevers. Ze willen dat hij aanblijft omdat “hij zorgt voor de stabiliteit waaraan ondernemers behoefte hebben” en zij noemden hem vorige maand een “voortreffelijke burgemeester”.

Aboutaleb heeft zijn besluit woensdagochtend laten weten aan de commissaris van de Koning, de fractievoorzitters van politieke partijen in de stad en het Rotterdamse college. Of hij een derde termijn krijgt in de Maasstad, ligt in handen van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie.