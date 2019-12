Cultuur fiscus centraal in toeslagendebat

Bijna drie weken na een vernietigend rapport van een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner, debatteert de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) is al eerder door het stof gegaan, maar wacht een zwaar debat over de fiscus, waarvoor hij politiek verantwoordelijk is.

Al anderhalf jaar lang wordt stukje bij beetje duidelijk wat er jarenlang gebeurde bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Donner adviseerde specifiek over de misstanden in de zogenoemde CAF-11-zaak. De kinderopvangtoeslag van ouders in deze zaak werd onterecht stopgezet. De fiscus ging ver om reeds uitgekeerde toeslagen terug te vorderen. Dit eindigde in een “financiële nachtmerrie” voor veel gedupeerden, aldus Donner.

Inmiddels is duidelijk dat het probleem veel groter is en misschien wel duizenden ouders aangaat. Donner gaat verder met zijn onderzoek, en ook de accountants van het rijk graven naar de problemen bij de Belastingdienst.

Twee jaar na zijn aantreden is Snel nog steeds bezig orde op zaken te stellen bij de dienst. Volgens veel partijen is Snel zelf niet het doelwit, maar de cultuur bij zijn organisatie. Wel wil de Kamer meer duidelijkheid over berichtgeving waaruit zou blijken dat Snel de Kamer heeft misleid. Snel ontkent dit zelf met klem, en blijft bijna wekelijks nieuwe documenten naar de Kamer sturen.