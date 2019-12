Debat vol emoties over toeslagenaffaire

Emoties voeren de boventoon in een debat van de Tweede Kamer met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) over de kinderopvangtoeslagaffaire. Kamerleden hebben nog veel vragen voor de bewindsman, maar uiten ook vooral hun medeleven met de ouders die gedupeerd zijn door de fiscus.

Een groep gedupeerden sprak ’s ochtends voor aanvang van het debat met Kamerleden en bood een petitie aan. Vele tientallen ouders zaten op de publieke tribune. Nadat een man vanaf de tribune had geroepen dat zijn “leven naar de kloten is”, barstten verschillende bezoekers in huilen uit. Ook parlementariërs spraken geëmotioneerd over de affaire.

Het gaat om de zaak waarin de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van zeker honderden ouders onterecht stopzette. De ouders “werden bestempeld als fraudeurs”, en de Belastingdienst zette allerlei middelen in om het uitgekeerde bedrag terug te vorderen. Daardoor belandden ouders in een “financiële hel”, oordeelde de commissie-Donner die zich over de zaak boog.

Het probleem treft misschien wel duizenden mensen in allerlei fraudeopsporingszaken. Als het aan de Kamer ligt, komt daar op korte termijn duidelijkheid over.

“Er zijn volgens mij nog nooit zoveel zakdoekjes doorgegeven hier”, zei SP-Kamerlid Renske Leijten over de emoties op de tribune.

Over de positie van Snel is de Kamer verdeeld. Enkele oppositiepartijen vragen zich hardop af of Snel wel de juiste man is om de problemen bij de fiscus op te ruimen. Andere partijen willen het debat afwachten, veel Kamerleden geven aan vooruit te willen kijken. Wel zijn er nog veel vragen over de informatievoorziening aan de Kamer. Snel wekt de indruk pas openheid van zaken te geven als de Kamer of media daarom vragen, luidt de kritiek.

In de lunchpauze ging Snel in gesprek met de man die ’s ochtends vanaf de tribune had geroepen. Hij geeft aan dat hij drieënhalf jaar aan kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. “Niemand durft zich hier aan te branden”, zegt hij. “Ik twijfel al veertien jaar of ik het nou goed doe of niet.”

Snel beloofde dat hij “zijn best gaat doen” voor de man en andere gedupeerden.