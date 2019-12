Gökmen T. krijgt advocaat toegewezen

Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag in Utrecht in maart van dit jaar, heeft advocaat André Seebregts toegewezen gekregen. De advocaat bevestigt woensdag berichtgeving hierover door het AD.

Seebregts was al eerder advocaat van Gökmen T., maar die liet in juni weten niet langer van zijn diensten gebruik te willen maken. Daarna had hij geen andere advocaat in de arm genomen. Tijdens een zitting in juli liet de verdachte ook weten de rechtbank niet te erkennen.

Volgens het AD is hem nu toch een advocaat toegewezen omdat de rechtbank oordeelt dat hij zijn eigen belangen onvoldoende kan behartigen. De krant meldt dat, na onderzoek door psychologen en psychiaters in het Pieter Baan Centrum, vast is komen te staan dat Gökmen T. zwakbegaafd is en verminderd toerekeningsvatbaar.

Het proces tegen de 38-jarige T. wordt maandag 16 december hervat. Bij de aanslag in Utrecht schoot hij vier mensen dood.