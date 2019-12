Hagenaar (16) vast wegens zwaar vuurwerk

De politie in Den Haag heeft dinsdagavond in totaal vijf mensen aangehouden om de rust in Duindorp te bewaren. Onder hen is een 16-jarige Hagenaar die is opgepakt omdat hij zwaar vuurwerk en brandbare stoffen bij zich had. Hij zit nog vast. In Duindorp is het al enkele dagen onrustig.

De 16-jarige werd aangehouden op de Laan van Poot in Den Haag. Mogelijk was hij op weg naar Duindorp. De politie voerde dinsdag controles uit op toegangswegen naar de wijk om te voorkomen dat daar mensen naartoe gingen die er niet thuishoren. De afgelopen dagen richtten jongeren vernielingen aan, zoals het in brand steken van containers. Ook werd de mobiele eenheid met stenen en vuurwerk bekogeld.

Dinsdagavond laat werden nog eens vier jongeren (15, 16, 21 en 23 jaar oud) aangehouden. Zij wonen volgens de politie niet in Duindorp. Zij luisterden niet naar aanwijzingen van de politie dat ze weg moesten gaan. Met een boete op zak mochten zij woensdag weer naar huis.

Maandag werden al twaalf mensen aangehouden, onder wie zes jongeren. Een dag eerder werden er dertien mensen opgepakt.