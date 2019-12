Van der Weijden organiseert Elfstedenestafette

Volgend jaar komt er een nieuwe Elfstedenzwemtocht. Dat maakte langeafstandzwemmer Maarten van der Weijden woensdagavond bekend in De Wereld Draait Door. Hij zei dat het niet de bedoeling is dat hij zelf het water induikt. Het plan is dat BN’ers elkaar in estafette afwisselen om de ongeveer 200 kilometer lange tocht af te leggen. Die wordt van 28 tot en met 31 augustus gehouden.

Onder anderen Claudia de Breij, Syb van der Ploeg en René en Natasja Froger hebben hun medewerking toegezegd om met de zwemtocht geld op te halen voor kankeronderzoek. Presentator Matthijs van Nieuwkerk zei in de uitzending dat hij ook meedoet. “En ik coach en geef het startschot”, aldus Van der Weijden.

Van der Weijden zwom in 2018 voor het eerst de Elfstedentocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Dat jaar haalde hij de finish niet. De tweede poging in juni dit jaar was wel succesvol. Hij haalde daarmee 6,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.