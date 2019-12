Burgemeester in actie tegen ‘drugsfeesten’

De burgemeester van het Overijsselse Hellendoorn, Anneke Raven, wil een discussie op gang brengen over drugsgebruik op feesten. In De Telegraaf zegt ze dat ze geen zin meer heeft in dat soort feesten, omdat veel bezoekers onder invloed achter het stuur blijken te kruipen. Om die reden heeft ze een vergunning geweigerd aan het Hardshock Festival.

“We zijn erg blij wanneer er een xtc-lab wordt opgerold. En vervolgens faciliteren we de drugsmarkt door zo’n festival een vergunning te geven. Want het is nu eenmaal bekend dat er op het Hardshock enorm veel pillen worden gebruikt. Ik wil het daarom niet”, zegt Raven in de krant.

Ze hoopt dat andere gemeenten haar voorbeeld gaan volgen en heeft al contact gehad met 14 collega-burgemeesters in haar regio, die er positief over waren. “Er is opdracht gegeven om na te denken hoe we dit in breder verband kunnen oppakken.”