Het EK voetbal voor vrouwen is in 2021 bij de NOS te zien. De publieke omroep meldde donderdag dat het de rechten voor dat toernooi heeft binnengehaald.

Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen wordt van 11 juli tot en met 1 augustus 2021 in Engeland gehouden. Het Nederlands vrouwenelftal is de titelhouder. Momenteel staat Oranje bovenaan in de kwalificatiepoule voor het EK, met 18 punten uit zes wedstrijden.