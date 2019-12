Helft Nederlanders voor verbod op vuurwerk

De helft van de Nederlanders is voorstander van een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren, 45 procent is tegen. Dit blijkt uit een online onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur waaraan 1992 mensen meededen.

Afgemeten aan het stemgedrag zijn alleen kiezers van het CDA en Forum voor Democratie nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Kiezers van VVD en 50Plus zijn verdeeld, terwijl kiezers van overige partijen voor een verbod zijn.

De steun voor strengere handhaving van de afsteektijden en het verbod op illegaal vuurwerk is in vergelijking met vorig jaar toegenomen. Acht op de tien Nederlanders vindt dat het verbod op illegaal vuurwerk strenger moet worden gehandhaafd. Twee derde is voor strengere handhaving van de afsteektijden.

Hoewel het draagvlak voor strengere handhaving toeneemt, zien steeds meer Nederlanders dat er juist minder intensief wordt gehandhaafd, aldus I&O Research.

Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat er volgend jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en hulpverleners worden bedreigd.