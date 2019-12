Jonge arrestant tijdelijk in vrouwengevangenis

De laatste weken zijn meer jongeren achter de tralies beland dan jeugdgevangenissen aankunnen. Daarom heeft de vrouwengevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord tijdelijk 24 plekken ingeruimd, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Er zijn cellen genoeg, benadrukt Dekker. Maar het ontbreekt aan gevangenbewaarders. De Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen heeft al geruime tijd moeite om op de krappe arbeidsmarkt genoeg personeel te vinden. Tot er weer genoeg mensen zijn, wil de minister “de bestaande capaciteit flexibel benutten”.

In de gevangenis Ter Peel kunnen 24 jongvolwassenen terecht tot de bezetting in de zogeheten justitiƫle jeugdinrichtingen weer op sterkte is, schrijft Dekker.