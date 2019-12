Nederlanders om in de gaten te houden: IT-trainee bij PEAK-IT Kiki van Lier (26)

Een paar maanden geleden heeft Kiki van Lier (26) de stoute IT schoenen aangetrokken en heeft ze besloten om zich te laten omscholen tot IT-er. Na een opleiding vrijetijdsmanagement richting evenementenmarketing heeft ze een aantal jaar voor een familiebedrijf gewerkt. Ze werd steeds nieuwsgieriger naar hoe al die computerprogramma’s werkten en hoe ze die kon ombouwen. In plaats van een IT opleiding te gaan doen, werd ze drie maanden geleden bij PEAK-IT aangenomen, waar ze én wordt opgeleid en meteen aan de slag kan.

PEAK-IT is een IT detacheringsbedrijf, dat ook een eigen afdeling heeft die de IT voor klanten uit handen neemt. “Het is een hele andere sector en een groot verschil met mijn vorige werk. Ik heb deze keuze gemaakt omdat de IT veel mogelijkheden biedt, met name voor de toekomst. Ik denk dat IT elke dag belangrijker wordt. Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Wat ook meespeelt, is dat ik graag iets wil betekenen voor mensen. Met dit werk kan ik iets doen voor mensen. Ik zie ze met een blij gezicht de deur uitgaan, want voor veel mensen is IT een onbekend terrein. Ik kan dus echt helpen.”

Wat is de grootste verandering voor je?

“Ik moet heel veel rapporteren en registeren, dat had ik in mijn vorige werk niet. Het rapporteren is belangrijker dan het probleem oplossen. Je moet eerst goed in kaart brengen wat er aan de hand is, dan komt de oplossing vanzelf. Als je direct begint met oplossen bij een IT probleem, zie je snel dingen over het hoofd. Dus dat is wennen voor mij, maar ook fijn. Ik houd van structuur, dat geeft me rust. Je gaat eerst in gesprek met de klant, doorloopt alle stappen, en kijkt met elkaar waar het probleem is ontstaan en hoe lang het al gaande is. Je brengt dit allemaal in kaart, schakelt uit wat de oorzaak niet is, en dan pas ga je kijken naar een oplossing.”

Waarom doe je wat je doet?

"De IT wereld is geen vrouwenwereld, zo wordt er vaak gedacht. Ik wil vrouwen inspireren en laten zien dat de IT wereld wel degelijk iets voor vrouwen is. Als je als vrouw interesse hebt om binnen de IT te werken, hoef je niet bang te zijn dat het niets voor je is. De IT wereld is zeker geschikt voor vrouwen. Ik hoop dat steeds meer vrouwen samen met mij in de IT komen werken en dat we met elkaar kunnen groeien. Ik vind dat een balans tussen mannen en vrouwen op de werkvloer belangrijk is. Bij PEAK-IT zijn we op zoek naar meer balans: nu zijn we nog met drie vrouwen en veertig mannen."

Waarom sta je in de ochtend op?

“Om elke dag weer te genieten van de dag die ik gekregen heb en om mijn passie te brengen. Ik wil elke dag beter maken dan de dag ervoor. Wat mijn passie is? Mijn grootste passie is om andere mensen gelukkig te maken en net iets meer te brengen, dus voor anderen iets extra’s te doen. Als ik een klant aan de lijn heb, heb ik eerst een leuk gesprekje. Het gaat voor mij niet alleen maar om problemen oplossen, maar dat ik ook iets extra’s breng, zoals het bureaublad op iemand zijn computer netjes achterlaten. En dan natuurlijk ook nog iemand een goede dag wensen.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat heel goed, ik krijg bij PEAK-IT veel mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen, daar ben ik ontzettend blij mee. Mijn collega’s steunen me en helpen me als ik hulp nodig heb. Bij complexe IT problemen heb ik nog wel hulp nodig en dan is het fijn om een ervaren IT-er naast je te hebben. Mijn mail doet het niet of mijn account is geblokkeerd, dat lukt me wel. Maar bij grotere problemen heb ik een collega nodig.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als IT-trainee?

“Door goed voor mezelf op te komen, duidelijk uit te spreken waar ik voor sta, wat mijn grenzen zijn en waar ik behoefte aan heb. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je dicht bij jezelf en je waardes blijft. Je moet je visie niet uit het oog verliezen. Genoeg slapen is ook belangrijk , ik ben wel iemand die acht uur slaap nodig heeft. Als ik dus om 07:00 uur moet beginnen, dan ga ik om 22:00 naar bed. Verder ga ik naar de sportschool en kan ik hier op werk een keer per maand naar de masseur. Dat is fijn als je veel dagen achter je laptop hebt gezeten.”

Wat zou je graag nog een keer willen ervaren?

“Een hele grote reis maken en een lange tijd rondtrekken. Ik wil graag ervaringen op doen en andere culturen ontdekken. ik denk dat ik in Bali zou starten. Ik zou dan alleen gaan, want zo’n reis maak ik voor mezelf. Als er mensen zouden zijn die willen aansluiten, heb ik wel zoiets van: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar het is wel mijn reis.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Altijd je hart volgen. Toen ik de stap heb gezet om voor PEAK-IT te gaan werken, vond ik het best wel spannend. Ik begon toch een beetje te twijfelen aan mijn keuze. Ik ga dan piekeren en daar merk ik aan dat ik het spannend vind. Ik werkte al best lang bij het familiebedrijf en dan laat je toch een vertrouwde omgeving achter. Maar ik heb geleerd dan ik mijn hart mag volgen, omdat er nu zoveel deuren opengaan met zoveel mogelijkheden. Je hart volgen is tot nu toe mijn belangrijkste levensles.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Mensen leren van mij om klaar te staan voor anderen en dat het belangrijk is, ondanks het feit dat we in een wereld leven waarin iedereen voornamelijk aan zichzelf denkt, om verder te kijken en te vragen hoe het gaat met een ander. Verplaats je wat vaker in hoe een ander zich voelt. Ik weet: alleen kom je er niet, we hebben elkaar nodig. Andere mensen brengen nieuwe inspiratie en helpen je verder. Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik andere mensen op nummer één zet. Dit is mijn beste pluspunt en ook mijn valkuil. Je kan namelijk jezelf verliezen, als je alleen maar klaarstaat voor anderen. Maar ik merk wel dat het wordt gewaardeerd als je voor andere mensen klaarstaat en dat ze weten dat ze bij jou terecht kunnen.”

Stel, je bent een dag premier van Nederland. Wat zou je als eerste gaan doen?

“Ik zou iets gaan doen aan hoe we met elkaar samenleven en dat elk mens wordt gerespecteerd, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, welke geaardheid je hebt, het maakt allemaal niet uit. Iedereen mag staan waar die voor staat. Er is nog te veel discriminatie en er zijn nog te veel mensen die niet geheel zichzelf kunnen zijn omdat ze daar op worden afgerekend. Ik heb soms ook wel het gevoel dat ik niet geheel mezelf kan zijn, dat je toch een in bepaalde situatie niet helemaal kan zijn wie je bent.”

Welke quote zou je als screensaver gebruiken?

“Maak je geen zorgen en leef met de dag”