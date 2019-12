Ruim 1000 vrijwilligers voor het Songfestival

Bij de gemeente Rotterdam hebben zich meer dan duizend mensen aangemeld als vrijwilliger voor het Eurovisiesongfestival. De gemeente bevestigt een bericht hierover van de NOS.

Dit betekent dat er mensen teleurgesteld moeten worden, omdat er maar 650 vrijwilligers nodig zijn. Hoe de selectie gemaakt wordt, kon de gemeentewoordvoerder nog niet zeggen.

De animo is opmerkelijk omdat de vrijwilligers geen enkele vergoeding krijgen, terwijl ze in sommige gevallen bijna drie weken lang beschikbaar moeten zijn. Ook krijgen ze geen reis- of verblijfkosten. Volgens de organisatie is dit gebruikelijk bij evenementen van dit kaliber.

Minister Arie Slob liet deze week weten dat de overheid ruim 12 miljoen bijlegt uit een potje met reclame-inkomsten. Woensdag werd gemeld dat de presentatie van het liedjesfestijn in handen is van Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley. De NPO kon donderdag niet zeggen hoe hoog hun financiƫle vergoeding is.