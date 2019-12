Taakstraf om bestellijst drugs in brievenbus

Een bijzondere ontdekking in een studentenhuis in Tilburg. Daar viel in januari een bestellijstje in de brievenbus, met een telefoonnummer eronder. Zo’n lijst kregen ze vaker, maar meestal ging het om shoarma. Nu stond er drugs op. De verantwoordelijken kregen donderdag bij de rechtbank in Breda een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk cel.

De lijst is op verschillende adressen bezorgd.

Tilburgers Anil E. en Lucas van der K. verkochten onder meer cocaïne, lsd, xtc, valium en speed. Onder hun lijstje stond een 06-nummer. Nadat de studenten de politie hadden ingeschakeld, belde die het nummer om een afspraak te maken. Nadat de twee nog zijn geschaduwd, werden ze op 3 april opgepakt. De twee zaten een maand vast.