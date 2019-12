Vluchten vertraagd op Schiphol door mist

Op luchthaven Schiphol zijn meerdere vluchten vertraagd als gevolg van de dichte mist. “Er kunnen minder vliegtuigen op een baan vertrekken of landen dan normaal, de capaciteit ligt dus lager”, aldus een woordvoerder.

Op de website van de luchthaven is te zien dat meerdere vluchten vertraging hebben opgelopen. “Wij raden reizigers aan de website en die van luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden.”

Minder vliegtuigen laten vertrekken en landen per uur is voor de veiligheid. Door de mist kunnen vliegtuigen elkaar onderling minder goed zien en ook het zicht van de luchtverkeersleiding is minder goed.

Op Eindhoven Airport ligt het vliegverkeer als gevolg van de mist helemaal stil.