VVD’er Dijkhoff stopt uitbetaling wachtgeld

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft de uitbetaling van zijn omstreden wachtgeld laten stopzetten. Binnen een kwartiertje was het geregeld, aldus een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTL over de kwestie.

Eerder deze week bestond er nog onduidelijkheid of dat wel kon. Dijkhoff had gezegd af te zien van de toelage na alle ophef die daarover was ontstaan, maar ook over onterechte reiskostenvergoedingen die hij ontving.

Volgens de wet kun je de toelage niet stoppen. Of hij zou dan alles wat hij tot nu toe kreeg, moeten terugbetalen, en dat wil hij niet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat je dan de uitkering elke maand kan terugstorten.

Maar na navraag van Dijkhoff bij uitvoeringsorganisatie APG blijkt dat het toch mogelijk is wachtgeld niet meer uit te laten betalen. Het recht op de uitkering vervalt hierdoor niet. Dijkhoff krijgt die omdat hij in het kabinet zat.