8500 songfestivalkaarten naar minima

De gemeente Rotterdam stelt 8500 kaarten voor het Eurovisiesongfestival beschikbaar aan inwoners met een smalle beurs. Zij kunnen van 11 december tot en met 7 januari meedoen aan een actie waarbij ze tickets voor de repetitie- en finaleshows kunnen winnen.

Dat heeft cultuurwethouder Said Kasmi vrijdag bekendgemaakt. “We vinden het belangrijk om ook deze Rotterdammers een onvergetelijke ervaring te bieden tijdens een van de songfestivalshows,” zegt hij. In totaal beslaat het Eurovisiesongfestival negen avonden. Voor elke avond zijn zo’n duizend ‘mimimakaarten’ te krijgen. In totaal wordt een op de zeven beschikbare kaarten gebruikt voor de winactie.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival dat er zo’n groot aantal kaarten naar de inwoners van de gaststad gaat. “Het Eurovisiesongfestival is een feest voor de hele stad, voor het hele land en voor alle bezoekers”, legt Kasmi uit. “Niet alleen voor de happy few met een kaartje voor de finale, maar echt van en voor iedereen.”

Rotterdammers die in aanmerking denken te komen voor de actie kunnen zich tot 7 januari aanmelden op de website van de gemeente. Voor elke ‘winnaar’ zijn twee kaarten beschikbaar. De gemeente gaat wel controleren, op basis van inkomens- en uitkeringsgegevens, of mensen die zich aanmelden inderdaad tot de groep minima behoren. Bij meer dan 4250 aanmeldingen wordt geloot onder toezicht van een notaris.