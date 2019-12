AIVD belooft betere communicatie na kritiek

De AIVD belooft de communicatie te verbeteren na de kritiek van de toezichthouder (CTIVD) op de inlichtingendienst. Die stelt in een rapport dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in de zaak van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gelijk had om te waarschuwen voor radicaalislamitische (salafistische) invloeden, maar dat de AIVD in de kwestie ook flinke steken heeft laten vallen.

“De AIVD waarschuwt al langer dat aspecten van het salafisme voor sommige aanhangers kunnen bijdragen aan radicalisering. Onze waarschuwing voor dit risico op termijn bij het Cornelius Haga Lyceum blijft ook na onderzoek door de CTIVD overeind staan”, reageert AIVD-baas Dick Schoof. “Uiteraard nemen we de verbeterpunten van de CTIVD over de communicatie met diegene die onze informatie ontvangen ter harte.”

De CTIVD spreekt van “substantiĆ«le gebreken” van de AIVD. Zo had de dienst duidelijker moeten zeggen wat hij niet wist. Sommige berichten mochten niet naar iedereen gestuurd worden, dat was “onrechtmatig”, oordeelt de toezichthouder.

Verantwoordelijk minister Ank Bijleveld neemt de kritiek dat de dienst op onderdelen tekort is geschoten “serieus”, zegt ze in een reactie aan de Kamer. De AIVD heeft volgens haar al een aantal maatregelen genomen. “Het interne beleid en de werkprocessen zijn verder aangescherpt, zodat besluitvorming over gegevensverstrekking nog uitgebreider wordt vastgelegd.”