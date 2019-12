Bevrijdingsfestival naar Olympisch Stadion

Het Bevrijdingsfestival Het Amsterdams Verbond verhuist naar het Olympisch Stadion, kondigt de organisatie aan. Op 5 mei komend jaar wordt daar 75 jaar vrijheid groots gevierd.

Het Bevrijdingsfestival werd vijf jaar lang gehouden bij de Tuinen van West in de hoofdstad, een natuur- en recreatiegebied tussen Amsterdam, de N200 en Halfweg.

Daar verliep de vergunningsverlening de laatste keer stroef en even dreigde afgelasting. Het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West vond dat het programma met veel dancemuziek niet paste bij de festivallocatie. Uiteindelijk mocht het festival toch worden gehouden.

Met het Olympisch Stadion zeggen de festivalorganisatoren een nieuwe plek binnen de stadsgrenzen van Amsterdam te hebben gevonden. Het evenement vindt zowel in het stadion als op het terrein eromheen plaats. Organisator Mitchel Bovenlander zegt niet te hebben getwijfeld over de locatie. “Het is een mooi moment om ter ere van ’75 jaar vrij’ te verhuizen naar deze iconische plek. Dat maakt het evenement voor ons nog specialer.”

Tijdens de laatste editie trok Het Amsterdams Verbond 15.000 bezoekers. De organisatie hoopt nu op 20.000 festivalgangers.

De kaartverkoop begint dinsdag. Line-up en programma worden binnenkort bekendgemaakt.