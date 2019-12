Brussel steunt Bruins in kwestie pillentekort

De poging van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) om het groeiende probleem van medicijntekorten EU-breed aan te pakken krijgt steun in Brussel. De nieuwe EU-commissaris voor Volksgezondheid ziet het belang hiervan nadrukkelijk in, zei Bruins vrijdag na een gesprek met Stella Kyriakides.

Veel lidstaten zien de schaarste als een dreiging, zegt ook huidig of EU-voorzitter Finland. Het gaat veelal om medicijnen en bestanddelen die alleen nog in India of China worden gemaakt. Door vervuiling of andere oorzaken stokt soms de aanvoer.

“Ik vind die afhankelijkheid van één enkele fabriek kwetsbaar”, aldus Bruins. Nationale maatregelen, zoals in Nederland om apothekers en groothandels medicijnen langer op voorraad te laten houden, zijn volgens hem onvoldoende. Het idee om de productie terug te halen naar Europa krijgt “heel veel bijval” van collega’s, zei de bewindsman. “Deze vorm van industriepolitiek is lang niet gevoerd.”

Een ander punt dat ministers maandag in Brussel bespreken zijn de hoge prijzen van zogenoemde weesgeneesmiddelen tegen zeldzame ziekten. De farmaceutische industrie stelt het eigenbelang volgens de minister nu vaak boven het belang van patiënten.

Fabrikanten moeten veel opener zijn over de prijsopbouw zodat duidelijk is of hun winstmarge wel redelijk is, vindt Bruins. Hij dreigt met “naming and shaming” als dat niet gebeurt. Bij grote medicijnproducerende landen als Duitsland en Frankrijk stuit meer transparantie op weerstand, tekende Bruins aan.

“We moeten sterk staan tegenover de farmaceutische industrie”, vervolgde de VVD’er. Dat geldt ook voor de gelijke toegang tot nieuwe medicijnen, die bij Europese goedkeuring niet overal op de markt komen. Onder meer Nederland wil fabrikanten hiertoe verplichten. Vooral kleine lidstaten klagen dat ze achteraan moeten aansluiten. Nederland staat er wat dat betreft goed bij en dat wil Bruins “graag zo houden”.