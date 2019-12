Geen Javabrug, wel andere oeververbindingen

Het lijkt erop dat de aanleg van de Javabrug over het IJ in Amsterdam niet doorgaat. Een onafhankelijke adviescommissie ziet andere plekken als logischer locaties voor nieuwe oeververbindingen, zo blijkt uit een tussenrapport.

De commissie neemt de nieuwe ‘fietssnelweg’ door Amsterdam als ijkpunt. Deze route loopt langs de Marnixstraat, Weteringschans en Sarphatistraat. Op twee plekken zou de fietsring rondgemaakt kunnen worden, maar dan niet ter hoogte van de eerder geopperde Javabrug, die de kop van het Java-eiland in Oost zou verbinden met het Hamerkwartier in Noord.

De commissie voorziet een nieuwe verbinding verder oostwaarts op de Azartstraat, waar het Java-eiland overgaat in KNSM-eiland en vanwaar ook een pontveer naar Noord vaart. De andere verbinding met de noordelijke IJ-oever zou moeten komen bij het Stenen Hoofd, de voormalige havenpier op de Westerdoksdijk.

Of de verbindingen de vorm van bruggen of tunnels moeten krijgen, is nog niet bekend. Die keus wordt later gemaakt.

De Amsterdamse gemeenteraad sprak in 2017 een voorkeur uit voor de aanleg van de Javabrug. Toen daarover advies werd ingewonnen bij verschillende nautische partijen bleek dat die niet enthousiast waren, waarna een impasse ontstond. De adviescommissie is daarom gevraagd zich over de kwestie te buigen. Haar eindrapport wordt voor de zomer verwacht.