‘Geld voor vrouwelijk toptalent blijft liggen’

Universiteiten laten subsidies liggen die bedoeld zijn om veelbelovende vrouwelijke wetenschappers te ondersteunen. Uit een enquête van de Volkskrant onder tweehonderd vrouwelijke wetenschappers blijkt dat de instellingen in de afgelopen zes jaar zeker 2 miljoen euro onbenut hebben gelaten.

Het gaat onder meer om de Aspasiapremie van onderzoeksfinancier NWO, waarop vrouwen automatisch aanspraak kunnen maken als ze een Vidi- of Vici-beurs voor toptalenten hebben binnengehaald. De enige voorwaarde die NWO stelt is dat de vrouw in kwestie wordt benoemd tot universitair hoofddocent of hoogleraar. En dat gebeurt vaak niet omdat dat niet zou passen in het personeelsbeleid of omdat een benoeming extra salariskosten met zich mee zou brengen, komt naar voren uit de enquête. Deze Aspasiapremie bedraagt 50.000 tot 200.000 euro.