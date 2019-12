Nederland wil Romeinse grens op erfgoedlijst

Nederland en Duitsland willen dat de zogeheten limes, de vroegere grens van het Romeinse rijk die dwars door beide landen liep, wordt bijgeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) bekendgemaakt.

De Rijn vormde bijna 2000 jaar geleden voor een deel de noordelijke grens van het Romeinse rijk. Op verscheidene plekken langs de rivier in Nederland en Duitsland bouwden de Romeinen forten en legerkampen om de grens te beschermen. Daar zijn nog altijd restanten van te zien, onder meer in Nijmegen, Arnhem, Bunnik, Utrecht, Woerden, Leiden en Valkenburg.

Die vindplaatsen zijn volgens Van Engelshoven van grote historische waarde. “Het grote aantal overblijfselen van allerlei Romeinse versterkingen in onze bodem maakt de oude grensstreek tot een belangrijk archeologisch monument, dat het waard is om voor toekomstige generaties te bewaren’’, aldus de minister.

Nederland en Duitsland dienen volgende maand samen een aanvraag in bij Unesco. De VN-organisatie besluit naar verwachting in juli 2021 of die gehonoreerd wordt. Als een monument op de Werelderfgoedlijst wordt gezet, is dat volgens Van Engelshoven een internationaal teken van waardering. Nationale overheden moeten zich dan inspannen voor het behoud van het erfgoed.