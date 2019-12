Rutte kreeg ook reiskostenvergoeding

Mark Rutte kreeg tussen 2006 en 2010 als fractieleider van de VVD een reiskostenvergoeding, terwijl hij ook een auto van zijn partij ter beschikking had. Kamerleden krijgen deze vergoeding automatisch. “Ik heb er toen niet over nagedacht.” Het gaat naar schatting om zo’n 20.000 euro, denkt Rutte. Hij gaat het bedrag niet terugbetalen.

De huidige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff besloot onlangs zijn reiskostenvergoeding van 4900 euro stop te zetten. Ook hij maakt gebruik van een auto van de VVD. Hij heeft wel recht op de toeslag. Hij had naar eigen zeggen bij zijn aantreden gevraagd om de reiskostenvergoeding stop te zetten.

Rutte zegt dat hij geen reiskostenvergoeding van de Kamer zou accepteren als hij nu weer voor de keuze stond. Hij maakte als fractievoorzitter “vaak” gebruik van de partijauto. Maar destijds was het normaal en geen discussie over, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Ook Stef Blok heeft als VVD-fractievoorzitter de reiskostenvergoeding van de Kamer ontvangen, aldus Rutte. Over Bloks opvolger als leider van de liberale fractie in de Kamer, Halbe Zijlstra, zei de premier niets te kunnen zeggen. Zijlstra heeft de politiek verlaten nadat hij was afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken.

De vaste reisvergoeding kwam er in de jaren negentig om een eind te maken aan de grote stroom verschillende declaraties. Er wordt volgens Rutte nu anders gedacht over deze vaste vergoedingen. “Ik zou me goed kunnen voorstellen dat dat een discussie is die je ook wat breder in de Kamer moet voeren”, zei hij.

Rutte zei verder geen wachtgeld te hebben ontvangen toen hij in 2006 stopte als staatssecretaris en lid van de Tweede Kamerlid werd. Dijkhoff kreeg dat wel, maar heeft het wachtgeld deze week laten stopzetten nadat hij daarover onder vuur was komen te liggen. Hij werd daar onder meer op aangesproken door fractiegenoten. Dijkhoff kreeg wachtgeld boven op zijn salaris, omdat hij als bewindspersoon meer verdiende dan nu.