Steeds meer speedpedelecs op het fietspad

De speedpedelecs winnen aan populariteit. Dit jaar zijn er 30,7 procent meer van deze snelle elektrische fietsen verkocht dan vorig jaar, meldt het dienstverlenend bedrijf VWE Automotive.

Speedpedelecs kunnen snelheden tot 45 kilometer per uur bereiken en worden daarom veel gebruikt voor woon-werkverkeer. Ze vallen sinds vorig jaar onder de regels voor bromfietsen, waardoor de verkoop in 2018 juist met 35 procent daalde. Inmiddels is er kennelijk gewenning aan de eisen om een helm te dragen en een zijspiegel te hebben. In de eerste tien maanden van dit jaar werden al meer van de snelle fietsen verkocht dan in heel 2018, meer dan 3600.

Twee derde van de speedpedelecrijders is tussen de 46 en 55 jaar. Bedrijven kochten 13 procent van de fietsen. Dat wordt volgend jaar vermoedelijk meer, omdat er dan een vast percentage bijtelling voor een fiets van de zaak geldt.