De 29-jarige man die ervan wordt verdacht woensdag in het azc in Weert een medebewoner om het leven te hebben gebracht, is een man uit Tunesië. Het 25-jarige slachtoffer was afkomstig uit Algerije, maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.

De verdachte werd vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris, die zijn voorarrest met veertien dagen verlengde.

De Algerijn kwam om het leven tijdens een vechtpartij. De toedracht daarvan is nog onduidelijk.