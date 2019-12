Waakhond: AIVD deels in fout met Haga Lyceum

Inlichtingendienst AIVD heeft fouten gemaakt bij zijn waarschuwingen voor het Cornelius Haga Lyceum. De berichten waren soms onzorgvuldig, ongenuanceerd of onrechtmatig. Maar de waarschuwingen op zich waren terecht, omdat de dreiging bestond dat salafisten zouden proberen leerlingen te beïnvloeden. Dat constateert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

De AIVD heeft in het afgelopen jaar meerdere keren gewaarschuwd voor de Amsterdamse islamitische middelbare school. Zo zou de schoolleiding banden hebben gehad met het Kaukasus Emiraat, een terreurgroep uit Tsjetsjenië die verbonden is aan al-Qaeda. Die berichten gingen onder meer naar de gemeente Amsterdam, de Onderwijsinspectie, het ministerie van Onderwijs, het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Mede op basis van die berichten is de overheid strenger geworden voor het Haga Lyceum.

De waarschuwingen op zich waren “noodzakelijk en proportioneel”, de berichten waren “onderbouwd door betrouwbare inlichtingen en zorgvuldig verwoord, mede waar het gaat om de kernboodschap van de dreiging”, zegt de CTIVD. Toch had de AIVD onder meer duidelijker moeten opschrijven wat er nog niet bekend was. Zo wist de dienst niet zeker dàt leerlingen salafistische boodschappen te horen kregen, alleen dat de dreiging bestond. Daardoor ontstond een verkeerde indruk. Dat was volgens de waakhond onzorgvuldig.

De AIVD stuurde ook een bericht rond over de financiële handel en wandel van mensen rond de school. Het OM mocht dat bericht krijgen, maar de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs niet. Dat was dus onrechtmatig van de AIVD, aldus de CTIVD.

De commissie concludeert verder dat de AIVD zich niet heeft bemoeid met de aanpak van de school. De dienst heeft alleen berichten verstrekt, maar “beïnvloeding of manipulatie door de AIVD is niet gebleken”.